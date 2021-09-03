Депутат Рады: при Зеленском на Украине убивают свободу слова

Владимир Зеленский и Джо Байден не могли обсуждать эту тему на встрече, уверен Нестор Шуфрич

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич считает, что на Украине при президенте Владимире Зеленском убивают свободу слова. Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил об этом, комментируя переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

"Я думаю, что Зеленскому невозможно сегодня обсуждать свободу слова по одной простой причине, что при Зеленском убивается свобода слова. С учетом открытого письма президенту США руководителей Freedom House, особенно после реакции уполномоченной ОБСЕ по свободе СМИ, госпожи [Терезы] Рибейро, Зеленскому навряд ли можно было говорить о свободе слова в Украине. Поэтому я уверен, что лицемерить здесь американская сторона не стала и просто упустила этот вопрос. Невозможно сегодня с украинской властью говорить об успехах в вопросах свободы слова", - сообщил глава комитета по вопросам свободы слова изданию Vesti.ua.

По его словам, часть обсуждаемых президентами тем не попала в официальные пресс-релизы. Шуфрич надеется, что лидеры Украины и США говорили о Донбассе.

Ранее на Украине ввели санкции против оппозиционных власти СМИ: "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Страна.UA" и "Шарий.нет".

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