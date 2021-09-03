Природный пожар добрался до жилых домов в Оренбургской области

В Медногорске введен режим ЧС

Пожарные борются с огнем в Медногорском городском округе Оренбургской области. Сообщение о природном пожаре на окраине Медногорска появилось 3 сентября. Загорелась сухая трава по фронту 6 километров, затем огонь перекинулся на постройки.

"В данный момент огнем повреждены один жилой дом (предположительно, неэксплуатируемый), один строящийся дом и хозяйственные постройки (в том числе гаражи). Угрозы другим строениям и вероятности распространения огня на соседние дома нет", - сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

В Медногорском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным пресс-службы МЧС, жертв и пострадавших нет, эвакуация не требуется, передает "Интерфакс".

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