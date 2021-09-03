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Опрос показал, как россияне оценивают цифровизацию

16:36
  • пятница
  • 03 сентября 2021

За последний год 90% жителей страны обращались за госуслугами через цифровые сервисы

Более половины (51%) россиян положительно оценивают влияние связанных с государством цифровых технологий на свою жизнь. Об этом свидетельствуют результаты исследования автономной некоммерческой организации "Диалог".
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В ходе опроса 90% респондентов рассказали, что за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы. Среди них лишь 18% считают, что цифровизация негативно влияет на жизнь.

В числе довольных цифровыми сервисами 72% положительно оценивают интернет-портал государственных услуг. 39% опрошенных имеют опыт коммуникации с органами власти в электронной переписке и в социальных сетях.

Доверяют информации, которую органы государственной власти публикуют в сети, 62% участников исследования. В ряде случаев опрошенные доверяют таким данным больше, чем сведениям из офлайн-источников, сообщает РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин предложил в рамках АТЭС расширять взаимодействие по цифровой повестке. Он отметил, что необходимо реализовать внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укреплении информационной безопасности и защите персональных данных.

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