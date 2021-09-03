Российских автомобилистов предупредили о новых штрафах

Их введут с нового года

Российских автомобилистов ждут новые штрафы. Над документом уже несколько месяцев работает межведомственная группа, наказания начнут применяться с нового года.

В частности, расширится список нарушений, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. К существующим добавятся такие, как использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также шин не по сезону. Наказывать будут за поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем. За эти нарушения планируется взыскивать по 500 рублей.

Ужесточится наказание за езду без техосмотра: вместо нынешних 500-800 рублей за отсутствие диагностической карты придется заплатить две тысячи. Появится отдельное наказание для пьяных водителей с детьми - в новом году таких нарушителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года.

В новом КоАП пропишут понятие "средняя скорость", так что теперь оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможным. Нештрафуемый порог превышения скорости останется на действующем уровне — 20 километров в час.

В будущем году появится штраф за проезд и парковку на газоне — до четырех тысяч, и на детских и спортивных площадках — до пяти тысяч рублей. Также введут федеральный штраф за мойку в неположенном месте — до двух тысяч рублей, сообщает Autonews.

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