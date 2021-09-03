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Роман Романенко прокомментировал проект "Космический всеобуч"

15:59
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Стране нужны различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал запуск образовательных проектов "Космический всеобуч" и "Chief Space Officer".

"Нашей стране сейчас очень необходимы различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме, погрузить участников в исследования. Ведь отрасль космических технологий – самая прогрессивная, стоящая в авангарде всех других сфер: электроники, промышленности, цифровых систем", - считает Герой России.

Каждый участник "Космического всеобуча" должен будет пройти 10 вопросов разной степени сложности. После тестирования участникам выдадут PDF-сертификат с оценкой, а особо отличившиеся получат бонусы, среди которых бесплатный образовательный курс по космическим технологиям "Chief Space Officer". Его прохождение предполагает выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Кроме того, в рамках проектов предусмотрен ряд онлайн-лекций и встреч с экспертами отрасли.

Своими впечатлениями от прохождения интерактивного теста поделился эколог и писатель Анатолий Баташев: "Проверил свои знания о космосе – набрал 18 баллов из 23 возможных. Очень интересные вопросы, включающие в себя различные сферы: историю, физику, химию, астрономию и другие".

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