Биометрию внедрят на всех видах общественного транспорта к 2024 году

Подобная система уже функционирует в терминале С столичного аэропорта Шереметьево

Биометрические данные будут применяться для оплаты проезда и досмотра пассажиров во всех общественных видах транспорта уже к 2024 году. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал министр транспорта России Виталий Савельев.

Глава Минтранса отметил, что в скором времени россияне смогут ездить в общественном транспорте, оплачивая проезд посредством сканирования лица. Подобная система автоматизированного паспортного контроля уже функционирует в терминале С столичного аэропорта Шереметьево.

При этом стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли предполагает переход на оплату проезда и проведение досмотра с использованием биометрических данных к 2030 году, сообщает ТАСС.

В московском метро тем временем идет тестирование системы FacePay, позволяющей оплатить проезд с использованием биометрических данных. Специальному устройству достаточно несколько секунд, чтобы изучить лицо пассажира и открыть створки турникета.

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