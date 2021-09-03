Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу за победу в ЧМ

XI чемпионат мира FIFA по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды чемпионам мира по пляжному футболу. Футболистам и их тренерам была объявлена благодарность мэра Москвы.

В числе награжденных - Федор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Андрей Новиков, Артур Папоротный, Денис Пархоменко, Остап Федоров и Антон Шкарин.

Также Собянин наградил главного тренера сборной Михаила Лихачева.

На церемонии награждения мэр заявил, что власти Москвы очень волновались, когда им выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в столице.

"Москва не курортный город, один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться - это одно, а вот выступить на таком чемпионате - это совсем другое. То, как вы играли, нервы были на пределе, потому что много матчей проходило на грани: с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние, даже трудно себе представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры. Огромное вам спасибо от всех любителей футбола. Вы достойно защитили честь нашего города и нашей страны", - сообщил Собянин (цитата по ТАСС).

Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин выразил слова благодарности за организацию спортивного мероприятия в столице, передает АГН "Москва".

"От лица ребят, сборной хочу поблагодарить вас, правительство Москвы за то, что подарили такой праздник не только нам, но и действительно всей стране. Спасибо большое за то, что вы провели действительно глобальное мероприятие на высочайшем уровне", - заключил спортсмен.

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