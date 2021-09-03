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Светлана Разворотнева призвала россиян сплотиться в борьбе с терроризмом

16:30
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Это важнейшая государственная задача

Терроризм остается одной из самых серьезных проблем мировой безопасности. Россияне должны сплотиться в борьбе с этой угрозой, заявила член экспертного совета, помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева. Она выступила на митинге памяти жертвам терактов, который прошел у Театрального центра на Дубровке.
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"Свыше двух тысяч россиян стали жертвами более чем 70 террористических актов, совершенных в период с 1999 по 2006 годы. Взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, Буйнакске и Вологодонске, захват театра на Дубровке и школы в Беслане – задачей террористов было устрашение россиян, ослабление нашего духа", - сказала Разворотнева.

Эксперт подчеркнула, что добиться своей цели террористам не удалось. Более того – борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей. За минувшие годы террористическая активность значительно снизилась - благодаря усилиям сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Но только единство всех граждан нашей страны может остановить эскалацию терроризма, убеждена Разворотнева.

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проходят в столице и по всей России каждый год 3 сентября. Сегодня москвичи приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам Норд-Оста, установленному перед зданием театра на Дубровке.

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