Число жертв урагана "Ида" в США приблизилось к 50

Байден направляется в Нью-Джерси
Президент США Джо Байден направляется в штат Нью-Джерси, наиболее пострадавший от удара урагана "Ида". Штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк объявлены зоной бедствия национального масштаба – это позволило направить туда всю необходимую помощь.
Число жертв стихии достигло 48: по последним данным, два человека погибли в том же многострадальном Нью-Джерси, на который обрушились с двух сторон наводнение и торнадо, пишет The Guardian.
Власти пострадавших штатов заявляют, что цифры не окончательные. Поиски тел и идентификация останков продолжается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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