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Число жертв урагана "Ида" в США приблизилось к 50

17:14
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Байден направляется в Нью-Джерси

Президент США Джо Байден направляется в штат Нью-Джерси, наиболее пострадавший от удара урагана "Ида". Штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк объявлены зоной бедствия национального масштаба – это позволило направить туда всю необходимую помощь.
Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45

Число жертв стихии достигло 48: по последним данным, два человека погибли в том же многострадальном Нью-Джерси, на который обрушились с двух сторон наводнение и торнадо, пишет The Guardian.

Власти пострадавших штатов заявляют, что цифры не окончательные. Поиски тел и идентификация останков продолжается.

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