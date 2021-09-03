Число жертв урагана "Ида" в США приблизилось к 50

Байден направляется в Нью-Джерси

Президент США Джо Байден направляется в штат Нью-Джерси, наиболее пострадавший от удара урагана "Ида". Штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк объявлены зоной бедствия национального масштаба – это позволило направить туда всю необходимую помощь.

Число жертв стихии достигло 48: по последним данным, два человека погибли в том же многострадальном Нью-Джерси, на который обрушились с двух сторон наводнение и торнадо, пишет The Guardian.

Власти пострадавших штатов заявляют, что цифры не окончательные. Поиски тел и идентификация останков продолжается.

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