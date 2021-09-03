Более 1,7 млн россиян намерены голосовать онлайн на выборах в сентябре

Больше миллиона заявок получено от избирателей Москвы

Более 1 миллиона 700 тысяч россиян уже подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах. Как было объявлено сегодня на заседании ЦИК, больше миллиона заявок получено от избирателей Москвы. Среди остальных регионов, где можно будет проголосовать дистанционно, лидирует Ростовская область. До начала трехдневного голосования на выборах всех уровней остается две недели.

Модно, стильно, молодёжно. Медицинская маска может быть и такой – дизайнерской. Впрочем, это скорее дань времени. Уфимские кутюрье – мастера больших форматов. Производство по пошиву одежды показывают лидеру "Яблока" Николаю Рыбакову.

Коммунисты России в Кировской области тоже на заводе - кирпичном. Разговор с рабочими, конечно, о предвыборных инициативах. Накинув белый халат поверх элегантной тройки, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв в Тверской области осмотрел производство сыра. Сортов – 15, знаменитую косичку, например, плетут вручную. Точно также вот уже много лет собирают башкирский хмель. Из которого потом выпекают ароматный хлеб. В этом году урожай – рекордный, отмечает Рифат Шайхутдинов, лидер партии "Гражданская Платформа".

- На сколько булок хлеба я собрал здесь? - Это на одну смену! - На одну смену. У нас есть ёмкости большие, мы туда ставим вместе с мешком и варим 16 часов.

Одно дело – хмель, другое – деревья, которые растут десятками лет. В "Зеленой альтернативе" уверены – к рубкам при строительстве нужно подходить тщательно. Точно также модернизировать транспортную систему крупных городов – это уже пункт предвыборной программы "Зеленых". За основу предлагают взять опыт Москвы, где уже 700 электробусов.

"Как только вся инфраструктура будет электрифицирована, появится система, то есть появится техническая возможность для зарядки автотранспорта. И отсюда частники тоже начнут приобретать электрический транспорт", - заявил Андрей Нагибин - председатель партии "Зелёные".

Кстати, стоимость электроэнергии для промышленника Дальнего Востока по инициативе главы "Партии Роста" – бизнес-омбудсмена Бориса Титова - проверит прокуратура.

ЛДПР тоже готовит обращение, но уже в Роспотребнадзор с предложением увеличить заполняемость стадионов. Владимир Жириновский в курсе всех последних спортивных новостей.

"С Хорватией сыграли 0:0. Кто испугался: хорваты или мы? Кто гол не забил? Когда был Черчесов, меня спросили: "Как ваше мнение о нём?" Он чем-то не понравился мне. Я говорю: "Как только начнёт проигрывать, пинком под зад гоните его". Этот (Валерий Карпин) больше мне понравился", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Красные знамёна, гвоздики и траурные венки - в Александровском саду по случаю 76-й годовщины окончания Второй мировой войны. Мероприятие провела КПРФ.

"Когда главарей Рейха допрашивали на Нюрнбергском процессе, почему они войну проиграли, они сказали: "Мы знали сколько у вас танков, самолётов, орудий, но мы не знали советского солдата. Мы думали вас сейчас стукнем, и вы разбежитесь по национальным квартирам и будете грызться. А вы оказались сплоченным народом", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Быть сплоченными независимо от партийной принадлежности призывают наблюдателей на этих выборах. Только от "Единой России" их будет 95 тысяч! На каждом избирательном участке страны. В штабе Общественной поддержки партии сегодня прошел обучающий тренинг для наблюдателей-блогеров.

"Интернет-сообщество сегодня стало наиболее оперативным источником информации, и наблюдатели-блогеры станут нашими глазами и ушами, свидетелями всех событий на каждом избирательном участке, в каждой территориальной избирательной комиссии. Это очень важно", - заявил Пётр Толстой, кандидат в депутаты ГД от партии "Единая Россия", секретарь Московского городского регионального отделения Партии "Единая Россия".

Главная цель - обеспечить прозрачность голосования и подсчета бюллетеней, а также не допустить провокаций. Ведь будущее страны должны определять исключительно ее граждане. Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут 3 дня - 17, 18 и в единый день голосования, 19 сентября.

Матвей Шестаков, Вадим Тищенко, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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