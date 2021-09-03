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Минюст обновил реестр СМИ-иноагентов

17:47
  • пятница
  • 03 сентября 2021

В список внесли еще 4 организации

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре компании по их обращениям.

Список пополнили:

  • ООО "Альтаир 2021";
  • ООО "Вега 2021";
  • ООО "Главный редактор 2021";
  • ООО "Ромашки монолит".

В ведомстве пояснили, что эти организации были созданы российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр иноагентов: Гликиным М. А. (ООО "Альтаир 2021"), Рождественским И. Д. (ООО "Вега 2021"), Ярош Ю. П. (ООО "Главный редактор 2021"), а также Гройсман С. Р., Железновой М. М., Лукьяновой Ю. С., Маняхиным П. Б. и Чураковой О. В. (ООО "Ромашки монолит").

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - подчеркнули в Минюсте (цитата по ТАСС).

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