Полиция Лондона начала задержания на митинге противников вакцинации

Митингующие штурмуют здание лекарственного регулятора

Штурм здания Управления по контролю лекарственных средств в центре Лондона закончился столкновениями его участников с полицией. Стражи порядка задержала нескольких активистов.

"Офицеры присутствуют на демонстрации возле коммерческого здания на Кэбот-сквер в Кэнэри-Уорф и охраняют вход в здание… Произведены задержания, подразделения остаются на местах", - сообщает британская полиция в Twitter.

Все введенные из-за пандемии ограничения в Великобритании были сняты 19 июля. Не требуется ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Власти при этом все же рекомендуют носить маски в людных местах. Британское правительство сейчас готовится к программе ревакцинации – как заявляют, она необходима, чтобы обеспечить защиту наиболее уязвимых к COVID-19 людей, передает РИА Новости.

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