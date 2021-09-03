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Полиция Лондона начала задержания на митинге противников вакцинации

17:37
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Митингующие штурмуют здание лекарственного регулятора

Штурм здания Управления по контролю лекарственных средств в центре Лондона закончился столкновениями его участников с полицией. Стражи порядка задержала нескольких активистов.
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"Офицеры присутствуют на демонстрации возле коммерческого здания на Кэбот-сквер в Кэнэри-Уорф и охраняют вход в здание… Произведены задержания, подразделения остаются на местах", - сообщает британская полиция в Twitter.

Все введенные из-за пандемии ограничения в Великобритании были сняты 19 июля. Не требуется ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Власти при этом все же рекомендуют носить маски в людных местах. Британское правительство сейчас готовится к программе ревакцинации – как заявляют, она необходима, чтобы обеспечить защиту наиболее уязвимых к COVID-19 людей, передает РИА Новости.

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