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Раскрыт план действий на случай смерти Елизаветы II

18:06
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Главное – предотвратить хаос

План британских властей, составленный на случай смерти королевы Елизаветы II,попал в распоряжение СМИ. Как следует из документа, будут приняты чрезвычайные меры, чтобы предотвратить хаос в Лондоне, куда могут съехаться сотни тысяч иногородних британцев. Рассчитанный на 10 дней план под названием "Лондонский мост" публикует портал Politico.
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Авторы документа предупреждают о наихудшем сценарии, при котором Лондон впервые будет переполнен до отказа. Сотрудники спецслужб будут находиться в состоянии повышенной готовности - в связи с возможным усилением террористической угрозы.

В день, который негласно называют днем "Д", королевский двор проинформирует о кончине монарха премьер-министра, секретаря кабинета и глав силовых ведомств. На резиденции британского премьера и зданиях ведущих министерств приспустят флаги. Сайт королевской семьи изменит цвет на траурный и опубликует короткое заявление, подтверждающее смерть монарха.

Издание отмечает, что, к счастью, 95-летняя королева находится в добром здравии. Тем не менее, документы постоянно обновляются с учетом изменяющейся ситуации.

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