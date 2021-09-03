Ураганный ветер снес крыши с домов в Екатеринбурге

Повалены десятки деревьев

Ураганный ветер обрушился 3 сентября на столицу Урала. Шторм в Екатеринбурге сносил крыши зданий. В частности, повреждена кровля на здании Уральского федерального университета. Территория вокруг вуза оцеплена.

Горожане публикуют в соцсетях фотографии и видео с улиц Екатеринбурга. На кадрах - поваленная ветром остановка, множество упавших деревьев, рухнувших строительных ограждений и оборванных проводов.

Как сообщает портал Е1, сильный ветер поднялся на всей территории Свердловской области. МЧС распространяло предупреждение, однако синоптики ожидали удара стихии – с ветром до 25 метров в секунду - только 4 сентября.

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