Ураганный ветер снес крыши с домов в Екатеринбурге

Повалены десятки деревьев
Ураганный ветер обрушился 3 сентября на столицу Урала. Шторм в Екатеринбурге сносил крыши зданий. В частности, повреждена кровля на здании Уральского федерального университета. Территория вокруг вуза оцеплена.
Горожане публикуют в соцсетях фотографии и видео с улиц Екатеринбурга. На кадрах - поваленная ветром остановка, множество упавших деревьев, рухнувших строительных ограждений и оборванных проводов.
Как сообщает портал Е1, сильный ветер поднялся на всей территории Свердловской области. МЧС распространяло предупреждение, однако синоптики ожидали удара стихии – с ветром до 25 метров в секунду - только 4 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram