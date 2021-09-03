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Нифантьев: Коллаборации дизайнеров и производственников помогут сделать упаковку лекарств креативнее

19:07
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Эксперт рассказал, как повысить доверие покупателей к лекарственным средствам отечественного производства

Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев рассказал, как повысить доверие покупателей к лекарственным средствам отечественного производства.

"Дизайн зачастую играет определяющую роль в выборе покупателем тех или иных товаров. Это касается и аптечного ассортимента. При выборе покупателем сравнимых по цене и качеству лекарств, часто выбор делается в пользу интересной упаковки, поэтому ее дизайн должен эволюционировать, как и дизайн самих аптек", – отметил Нифантьев по итогам "Российской креативной недели".

Эксперт призвал объединить усилия дизайнерских компаний и фармацевтических предприятий. В качестве эксперимента он предложил провести отбор лучших дизайнерских компаний и соединить их с производственными предприятиями для создания креативного дизайна упаковки тех или иных лекарственных препаратов.

Москва поддерживает такие межотраслевые коллаборации, когда креативная и традиционная индустрии объединяются для достижения одной цели. На сегодняшний день прорабатывается концепция пилотного проекта по предоставлению грантов от государства для участников подобных отношений, которая может положительно сказаться и на производственных предприятиях, и на дизайн-студиях.

Как отметила председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина, "Российская креативная неделя" дала возможность тысячам людей свободно и бесплатно представить свои проекты, найти партнеров, да и просто увидеть друг друга.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина, комментируя итоги мероприятия, отметила, что всего за год в стране в сфере креативных индустрий произошли большие перемены. Были сформулированы основные подходы и векторы развития отечественных креативных индустрий, обеспечена ресурсная база в виде нового института поддержки - Президентского фонда культурных (креативных) индустрий, запущены новые стратегические федеральные проекты и крупнейшая площадка для открытого диалога государства и бизнес-сообщества — Российская креативная неделя.

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