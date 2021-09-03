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Буцкая: На платформе "Перово" произошла долгожданная жителями смена табличек

18:53
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Cтанция вновь обрела привычное горожанам название

На платформе "Перово" произошла долгожданная жителями смена табличек, и станция вновь обрела привычное горожанам название.

Станция "Перово" внезапно прекратила существовать в марте, когда ее переименовали в "Чухлинку" железнодорожники. Но местные жители с этим не смирились и стали добиваться возращения исторического названия. Их поддержали в общероссийской общественной организации "Совет Матерей". Ее волонтеры собрали 6 тысяч подписей и привлекли к проблеме пристальное внимание городских властей.

"Здесь выросло не одно поколение москвичей, для них всегда эта станция была "Перово". Со сменой названия они потеряли часть истории своих семей. Их стремление сохранить память очень понятно, и мы не смогли остаться в стороне", - пояснила лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.   

В Департаменте транспорта Москвы с пониманием отнеслись к мнению жителей и рекомендовали руководству МЖД вернуть название "Перово". В итоге поменяли таблички на перроне и стали объявлять историческое название в поездах.

"Отличный пример работы гражданского общества. Жители Перово не захотели жить в Чухлинке и добились своего. А главное, отстояли историческую память своих предков", - прокомментировал победу перовчан и "Совета Матерей" архитектор Михаил Громыко.

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