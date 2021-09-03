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Телеведущий Евгений Попов: Новой детской площадки в районе Фили-Давыдково ждали 2500 жителей

19:00
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Открытие превратилось в настоящий праздник

Детская площадка с современным покрытием, полностью соответствующая всем стандартам безопасности появилась в Филях-Давыдково. Этого события жители шести домов по улице Малая Филевская ждали несколько лет. Важно было создать не просто место, где дети могли бы весело и с пользой проводить время, но и обеспечить безопасность ребят.
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"Площадки должны соответствовать техническому регламенту и ГОСТу. Благо, современные технологии позволяют добиться соблюдения всех норм. Важно обеспечить надежность как самого оборудования и покрытия, так и его эксплуатации, и дальнейшего обслуживания", - отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Москве Евгений Сорокин.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки жителям удалось при медийной поддержке известного журналиста Евгения Попова. Он уверен, что эффективная коммуникация между властью и обществом позволяет решать самые сложные вопросы. Главное предпринимать усилия для решения своих проблем – любая дверь открывается тем, кто стучит, убежден журналист. Неподдельная радость ребятни от прекрасно оборудованного детского городка доказывает, что результат стоит затраченных усилий, говорит Попов.

Новая площадка стала одной из лучших в районе: качели, яркие горки и лабиринты, привлекающие детей, снабжены специальными сетками, предохраняющими малышей от падения на землю. Ее открытие превратилось в настоящий праздник, которого горожане ждали несколько лет. Родители юных москвичей уверены, что прекрасно оборудованное место для детских игр станет центром притяжения для жителей всего района.

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