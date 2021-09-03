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Собянин наградил знаком "80 лет Битвы за Москву" 98-летнего ветерана войны

18:49
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Мэр принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам к юбилею битвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу побывал в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина.

"Здоровья и бодрости духа Вам, дорогой Борис Павлович! Здоровья и бодрости духа всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо от всех нас, ваших благодарных потомков", - написал на своем персональном сайте Собянин.

Мэр вручил фронтовику нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву". В ближайшие месяцы знак получат более 1100 ветеранов – участники величайшего сражения Великой Отечественной войны.

Кроме этого, к годовщине декабрьского контрнаступления власти выплатят ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тысяч рублей.

Осенью 1941 года курсант артиллерийского училища Борис Уткин сражался под Волоколамском. Был участником легендарного парада на Красной площади. Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил.

Сегодня Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов. Он участвует в патриотическом воспитании молодежи.

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