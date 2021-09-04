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За сутки в России зарегистрировано менее 19 тысяч случаев коронавируса

11:07
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Заболеваемость снижается

За сутки в России зафиксировано 18 780 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 6 993 954 человека с COVID-19, умерло 186 407 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 549 больных, всего в столице 1 573 813 инфицированных, скончались 27 648 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе президент Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса. Глава государства считает, что делать выводы нужно на основе объективных материалов. Он также призвал мировое сообщество сообща бороться с пандемией.

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