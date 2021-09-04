Московские врачи вылечили ещё 1356 больных COVID-19

Осенью в столице может вырасти число заразившихся

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 356 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 453 242.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. Ближе к концу года переболеют и вакцинируются в общей сложности более 90 миллионов человек, и тогда страна сможет возвратиться к спокойной жизни.

По данным на 4 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 6 993 954 пациентам, умерли с начала пандемии 186 407 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 573 813, в мире более 219 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более четырёх с половиной миллионов человек.

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