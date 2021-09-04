Число заболевших коронавирусом в мире превысило 220 миллионов

В лидерах - США и Индия

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 220 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более двух миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 39, 8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 647 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 32,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 20,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 6,9 миллиона больных. Замыкает пятёрку Франция – там заразились коронавирусом 6,8 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

В Доминикане выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его назвали мю, Всемирная организация здравоохранения внесла новую мутацию в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес". Штаммы, подобные мю, имеют генетические изменения, которые, влияют на заразность, тяжесть протекания болезни и способность обходить иммунитет.

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