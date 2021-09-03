Эксперты и предприниматели поддержали программу "Миллион призов"

Она позволит избежать локдауна

Столичный бизнес только начал восстанавливаться после введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. И сейчас очень важно избежать повторного локдауна. Этому поможет программа "Миллион призов - #ВыбираемВместе", которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования.

Программа позволит снизить риск заражения людей коронавирусом и сохранит бизнес, восстанавливающийся после ограничений, соглашается руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Он отмечает, что в столице превалирует не промышленная экономика, а экономика услуг - это рестораны, ночные клубы, фитнес.

"Если снова будет локдаун - не будет выручки. Соответственно, не будет зарплаты, последуют увольнения. Поэтому локдаун совсем не вариант, это будет очень плохо", - пояснил журналистам Александр Разуваев.

Полностью поддерживает программу "Миллион призов" и фермер-сыровар Олег Сирота. Предприниматель подчеркнул, что главное - обезопасить граждан и не допустить массового заболевания.

"Прошлый год для нас стал очень тяжелым. Поэтому нельзя допустить повторного локдауна, так как бизнес начал восстанавливаться", - сказал Олег Сирота журналистам.

В Москве со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент для участия в онлайн-голосвании на выборах в столице зарегистрировались около 1,5 миллиона человек. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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