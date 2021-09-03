Молодая жена Петросяна показала видео с сыном от юмориста

Татьяна Брухунова опубликовала кадры с маленьким Ваганом

Татьяна Брухунова показала в инстаграме видеоролик с участием полуторагодовалого сына Вагана, рожденного от юмориста Евгения Петросяна.

В настоящее время молодая мать находится во временной разлуке с маленьким сыном. Она отправилась в рабочую командировку в Сочи, где принимает активное участие в съемках. Ее наследник остался, судя по всему, дома в Москве.

"Из дома летят весточки", — подписала кадры Татьяна Брухунова. На видео Ваган запечатлен во время прогулки.

Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году. Экс-супруги прожили вместе более 30 лет. Новой избранницей юмориста стала его молодая помощница, Татьяна Брухунова. Весной 2020 года у пары родился сын Ваган. Мальчика назвали в честь отца Петросяна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram