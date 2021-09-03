ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодая жена Петросяна показала видео с сыном от юмориста

20:03
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Татьяна Брухунова опубликовала кадры с маленьким Ваганом

Татьяна Брухунова показала в инстаграме видеоролик с участием полуторагодовалого сына Вагана, рожденного от юмориста Евгения Петросяна.

"Как он так вымахал?" Брухунова показала подросшего сына от Петросяна
Похудевший Петросян отдыхает на Мальдивах с молодой женой
Молодая жена Петросяна похвасталась пляжными фото на Мальдивах

В настоящее время молодая мать находится во временной разлуке с маленьким сыном. Она отправилась в рабочую командировку в Сочи, где принимает активное участие в съемках. Ее наследник остался, судя по всему, дома в Москве.

"Из дома летят весточки", — подписала кадры Татьяна Брухунова. На видео Ваган запечатлен во время прогулки.

Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко в 2018 году. Экс-супруги прожили вместе более 30 лет. Новой избранницей юмориста стала его молодая помощница, Татьяна Брухунова. Весной 2020 года у пары родился сын Ваган. Мальчика назвали в честь отца Петросяна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Брухунова с сыном
Татьяна Брухунова с сыном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.