НХЛ разрешила своим игрокам участвовать в Олимпиаде 2022 года

Руководство лиги договорилось с IIHF

Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея после переговоров с руководством НХЛ.

Хоккеисты НХЛ не участвовали в Играх 2018 года. Однако летом 2020 года лига заключила соглашение с профсоюзом игроков. В нем отмечалось, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов - при условии, что руководство договорится с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

В Континентальной хоккейной лиге новость восприняли положительно. Как заявил президент КХЛ Алексей Морозов, это важное решение для развития хоккея, а зрители увидят всех сильнейших игроков планеты на одном турнире, передает ТАСС. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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