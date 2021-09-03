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Российский "Аллигатор" возглавил пятерку "самых опасных" вертолетов мира

20:39
  • пятница
  • 03 сентября 2021

В топе рейтинга и "Ночной суперохотник"

Российские вертолеты заняли три строчки из пяти в списке лучших боевых вертолетов. Рейтинг "самых опасных" винтокрылых машин современности составило американское издание Military Watch.
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Возглавляет рейтинг российский Ка-52 "Аллигатор". Эксперты подчеркивают, что Ка-52 - один из немногих боевых вертолетов, вступивших в строй после окончания холодной войны. Второе место отдали новейшему Ми-28НМ "Ночной суперохотник", который лишь в 2016 году совершил первый полет. Издание отмечает, что Россия — единственная страна, выпускающая несколько моделей ударных вертолетов.

Американский McDonnell Douglas AH-64 Apache оказался в середине рейтинга. Эксперты отмечают, что самый распространенный ударный вертолет в мире стремительно устаревает. Кроме того,  обслуживание AH-64 обходится очень дорого.

За американской следует еще одна российская машина – это советский Ми-24 и его модификации, включая Ми-35. Авторы подчеркивают, что Ми-24 состоит на вооружении нескольких десятков стран. А на пятом месте – китайский вертолет Z-10M. Эксперты подчеркивают развитую авионику Z-10M и "высокие показатели доступности", включающие стоимость и простоту обслуживания.

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