Путин посетил космодром "Восточный"

Президенту показали командный пункт и стартовый комплекс "Ангара"

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил космодром "Восточный", где ознакомился со строительством инфраструктурных объектов. Главе государства показали командный пункт и стартовый комплекс "Ангара", передает РИА Новости.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ближайшее время Путин проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.

Путин неоднократно бывал на "Восточном", в предыдущий раз - в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Амурскую область. Остановку в регионе глава государства сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.

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