ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посетил космодром "Восточный"

20:52
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Президенту показали командный пункт и стартовый комплекс "Ангара"

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил космодром "Восточный", где ознакомился со строительством инфраструктурных объектов. Главе государства показали командный пункт и стартовый комплекс "Ангара", передает РИА Новости.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ближайшее время Путин проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков.

Путин неоднократно бывал на "Восточном", в предыдущий раз - в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Амурскую область. Остановку в регионе глава государства сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин смотрит в иллюминатор
Владимир Путин смотрит в иллюминатор
Строительство стартового комлекса для ракет-носителей семейства "Ангара"
Строительство стартового комлекса для ракет-носителей семейства "Ангара"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.