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ФСБ задержала в Туле членов террористической ячейки

21:04
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Радикалы вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии

Сторонники радикального ислама задержаны в Туле. Как сообщили в правоохранительных органах, они вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии.
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"Члены террористической ячейки задержаны в Туле", - приводит слова источника ТАСС.

Совместную операцию по задержанию провели сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

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