ФСБ задержала в Туле членов террористической ячейки

Радикалы вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии
Сторонники радикального ислама задержаны в Туле. Как сообщили в правоохранительных органах, они вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии.
"Члены террористической ячейки задержаны в Туле", - приводит слова источника ТАСС.
Совместную операцию по задержанию провели сотрудники управления ФСБ России по региону, МВД и Росгвардии. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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