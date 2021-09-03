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Утечка плана похорон королевы привела в ярость Букингемский дворец

21:42
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Выясняют, кто организовал "слив"

Приближенные Елизаветы II вышли на тропу войны. Как сообщают источники в Букингемском дворце, публикация секретного плана, подготовленного на случай смерти британской королевы, привела окружение Ее Величества в ярость.
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Опубликованный изданием Politico документ буквально по минутам расписывает действия как ближайших родственников монарха, так и всего двора в случае смерти Елизаветы II. В частности, согласно предписанию, принц Чарльз на следующее утро после скорбного события провозглашается королем – и отправляется в тур по стране, чтобы оплакать потерю "вместе со своим народом".

Документ также предписывает чрезвычайные меры безопасности в Лондоне. Авторы опасаются, что столица не выдержит многотысячных толп скорбящих британцев, которые прибудут с разных концов страны, чтобы проститься с монархом.

Как пишет The Sun, окружение Елизаветы II полно решимости найти предателя в своих рядах. В то же время, стало известно, что такой же план был введен в действие в апреле 2021 года, когда скончался супруг королевы, герцог Эдинбургский Филипп.

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