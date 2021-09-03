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Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня

21:51
  • пятница
  • 03 сентября 2021

За получением карты обратились молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет

"Пушкинскую карту", которая позволяет молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия (в том числе постановки, выставки и концерты), за три дня оформил один миллион человек. За получением карты обратились молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Минкульта, билеты на мероприятия можно оформить через портал "Культура.рф", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы подключенных билетных операторов.

В пятницу некоторые из операторов попытались продать билеты на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Их участие в программе было оперативно приостановлено. Билеты эти на мероприятия будут аннулированы, а транзакции не будут завершены, подчеркнули в ведомстве.

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