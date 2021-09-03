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Байден приказал рассекретить документы о теракте 11 сентября

22:16
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Информация должна быть раскрыта, заключил президент США

Джо Байден инициировал процедуру рассекречивания материалов о терактах 11 сентября 2001 года. Президент США подписал указ о проведении обзора отдельных документов на предмет их возможного обнародования, сообщила пресс-служба Белого дома.
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"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - говорится в указе.

Обнародовать материалы расследования терактов Байден обещал во время своей предвыборной кампании. В преддверии 20-летней годовщины трагедии президенту напомнили об обещании семьи погибших в сентябре 2001-го, передает РИА Новости.

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