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Лариса Долина эмоционально отреагировала на критику в соцсетях

22:42
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Певица написала, что сама знает свои недостатки

Певица Лариса Долина возмутилась из-за критики в соцсетях. Обычно она не реагирует на негатив, но сейчас не смогла сдержать эмоций.

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"Сегодня прочитала высшую похвалу в свой адрес: одна очень в себе уверенная дама написала, что мое пение рок-музыки - ресторанное. Спасибо огромное за такую оценку! Чтобы вы понимали, работа в ресторане - это огромная школа профессионализма! И что моему голосу подходит петь уж позвольте выбирать мне!" - написала Долина (цитата по изданию "Стархит").

65-летняя артистка резко ответила критикам, которые пишут гадости в интернете: "Успокойтесь, ради Бога, шедшие мимо, я сама себе знаю цену и никогда не была собой довольна… Я свои недостатки и достоинства очень хорошо знаю".

Лариса Долина - народная артистка России (1998). Награждена орденом Почета (2005). Лауреат множества музыкальных фестивалей, обладательница премий "Овация" (1994, 1996, 1997) и "Золотой граммофон" (1997, 2005).

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