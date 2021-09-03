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Сирийская ПВО отразила атаку ВВС Израиля

22:41
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Комплексы "Бук" и "Панцирь" сбили 21 ракету

Ракетную атаку ВВС Израиля отразили силы противовоздушной обороны Сирии. Комплексы "Бук" и "Панцирь" сбили 21 ракету из 24, выпущенных с израильских самолетов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
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"Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета, передает ТАСС.

Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в России). В результате артиллерийского обстрела позиций правительственных сил в провинции Идлиб ранены трое сирийских военнослужащих.

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