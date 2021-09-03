Сирийская ПВО отразила атаку ВВС Израиля

Комплексы "Бук" и "Панцирь" сбили 21 ракету

Ракетную атаку ВВС Израиля отразили силы противовоздушной обороны Сирии. Комплексы "Бук" и "Панцирь" сбили 21 ракету из 24, выпущенных с израильских самолетов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета, передает ТАСС.

Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в России). В результате артиллерийского обстрела позиций правительственных сил в провинции Идлиб ранены трое сирийских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram