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Российские космонавты более 7 часов провели за пределами МКС

10:22
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Они подключали модуль "Наука"

Россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров немногим менее восьми часов провели в открытом космосе и вернулись на МКС.  Они успешно подключили модуль "Наука", недавно доставленный на орбиту, к американской электросети на станции.
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Новицкий и Дубров первые, кто работал на поверхности нового сегмента. Их выход был третьим по продолжительности в истории отечественной космонавтики, сообщает "ТВ Центр".

Следующий выход в открытый космос намечен на 9 сентября. Экипаж должен установить на поверхности станции контейнер с микроорганизмами и проложить кабель связи. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" потребуется до десяти выходов до конца 2022 года.

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