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Временное государство: Украине дали 6 часов на войну с Россией

10:38
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Незалежная долго не продержится

Украина продержится в войне с Россией примерно шесть часов. Именно столько отвели армии Незалежной в случае военного противостояния с соседом болгары.
Песков счел опасным для России вступление Украины в НАТО

Читатели газеты "Факти" отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи со стороны США потенциально могут быть причиной попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Песков так прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, прозвучавшие на встрече с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома пообещал, как он выразился, твёрдую поддержку территориальной целостности Украины.

Болгарские читатели пишут, что Украина – это временное государство и оно безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов в случае боевых действий с Россией.

"Украина - не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - написал пользователь с ноком mi6osp.

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