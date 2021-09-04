Путину показали корабль для полётов на Луну

Старт запланирован на 2023 год

В Благовещенске чествовали героев, которые боролись с пожарами и паводками в разных регионах России. Благодаря этим людям удалось спасти десятки жизней, а иной раз и вовсе предотвратить масштабные бедствия. Медали им вручил Владимир Путин. А перед этим - президент осмотрел ход строительства стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный.

Врач Дмитрий Миронов во время сильнейшего наводнения в Амурской области спасал от гибели людей. Тянул за собой, по пояс в воде, лодку со стариками и женщинами. Тогда сотрудник МЧС и не думал, что об этом поступке узнают в Москве, а медалью "За заслуги перед Отчеством" его наградит Владимир Путин. Также не задумывались о наградах Александр Захаров и Александр Панов. Оба со своими бригадами буквально отстояли от лесных пожаров жилые посёлки. По традиции, с награждёнными - по бокалу шампанского.

О последствиях стихийных бедствий для экономики и социальной сферы Амурской области президенту уже докладывал глава региона Василий Орлов. Пострадали более 12 тысяч человек и 103 населённых пункта. Ущерб домовладениям - свыше двух миллиардов рублей. Власти намерены помочь людям компенсировать потери, сообщает "ТВ Центр".

Из-за паводка, хотя и ненадолго, но всё же пришлось остановить строительные работы на космодроме Восточный. Место для возведения этого объекта Владимир Путин выбирал лично, а позже присутствовал и при первом запуске. Сегодня президент увидел, как преображается площадка - работы идут круглосуточно.

Это единственный в стране гражданский космодром. Пока отсюда отправляются только грузовые корабли. На орбиту спутники доставляют ракеты типа "Союз". Это ещё советская разработка. Но скоро Восточный превратится в стартовую площадку для принципиально новых и современных моделей - ракет "Ангара", рассказал президенту глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

А это - многоразовый корабль "Орёл", тоже российская разработка. В том числе и для полётов к Луне.

Первый запуск "Орла" в тестовом режиме, то есть когда аппаратом будет управлять автопилот, запланирован на 2023 год. А через восемь лет место на борту займёт экипаж космонавтов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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