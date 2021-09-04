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Ураган разрушил набережную в Сочи

12:26
  • суббота
  • 04 сентября 2021

С моря пришёл сильный шторм

Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге. Мощные порывы ветра срывали кровлю с домов и валили деревья. Повреждено здание местного университета. Похожая картина и в Саратове. А в Сочи под натиском штормовых волн разрушена набережная. В море унесло перила, тротуарную плитку и скамейки. Такое происходит уже второй раз за полтора месяца. Информации о пострадавших нет. Выход на пляж запрещен. Восстанавливать придется больше 70 метров пешеходной зоны.
Ураганный ветер снес крыши с домов в Екатеринбурге

Сильнейший ураган 3 сентября обрушился на Екатеринбург. Порывы ветра свыше 25 метров в секунду срывали крыши домов. Пострадало здание Уральского госуниверситета. А вот сотрудник ресторана пытаются спасти то, что осталось от летней веранды. Деревья падали на припаркованные машины, сообщает "ТВ Центр".

Вода постепенно уходит из населенных пунктов Бурятии. Уровень реки Селенга снижается, но режим чрезвычайной ситуации отменять не спешат. В пригородах Улан-Удэ и еще нескольких районах пострадали больше 80 домов и 600 придомовых участков. Люди возвращаются в свои посёлки, пытаются оценить ущерб. У кого-то унесло дрова, и почти у всех полностью потерян урожай.

Паводок полностью уничтожил несколько дорог, ведущих к населённым пунктам. К их восстановлению приступят, как только ситуация окончательно стабилизируется.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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