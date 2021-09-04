Российский бегун установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Дмитрий Сафронов стал чемпионом Игр

Ещё одно золото в копилке нашей паралимпийской сборной. Утром 4 сентября россиянин Дмитрий Сафронов стал чемпионом Игр в забеге на 200 метров. Дистанцию легкоатлет преодолел за 23 секунды, и это новый мировой рекорд.

Сафронов выступает в классе спортсменов с нарушением координации. Третье место в этих же соревнованиях завоевал наш Артём Калашян, сообщает "ТВ Центр".

В другом классе этой категории Андрей Вдовин взял серебряную медаль. По итогам Игр домой он увезёт три награды, в том числе и золото. В состязаниях по пулевой стрельбе с 50 метров бронзу завоевал Сергей Малышев.

И впервые сборная России взяла медаль в бочча. Дарья Адонина, Сергей Сафин и Иван Фролов обыграли команду Португалии с разгромным счётом 5:1 и заняли достойное третье место на пьедестале.

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