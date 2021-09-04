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17 погибших: в Кабуле стрельбой отметили очередную боевую победу

11:27
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Раненых доставляют в больницы

Бойцы запрещённой в России организации "Талибан" отметили в Кабуле очередную боевую победу. Талибы захватили ещё одну афганскую провинцию на севере Афганистана и по этому случаю вооружённые люди устроили в столице страны праздничную стрельбу.
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Как сообщает местный телеканал Tolo News, в результате беспорядочной стрельбы по случаю взятия Панджшера погибли по меньшей мере 17 человек, более 40 гражданских лиц получили ранения.

По информации журналистов, в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.

 

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