17 погибших: в Кабуле стрельбой отметили очередную боевую победу

Раненых доставляют в больницы
Бойцы запрещённой в России организации "Талибан" отметили в Кабуле очередную боевую победу. Талибы захватили ещё одну афганскую провинцию на севере Афганистана и по этому случаю вооружённые люди устроили в столице страны праздничную стрельбу.
Как сообщает местный телеканал Tolo News, в результате беспорядочной стрельбы по случаю взятия Панджшера погибли по меньшей мере 17 человек, более 40 гражданских лиц получили ранения.
По информации журналистов, в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: