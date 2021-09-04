Россиян предупредили о новом виде мошенничества со лжеучастковым

Граждан просят соблюдать бдительность

В России распространяется новый вид мошенничества. Как сообщили в пресс-центре МВД, злоумышленники придумали такую схему: они запугивают людей, вынуждая сотрудничать со лжеучастковым. Жертвами чаще всего становятся пенсионеры.

Всё происходит так: сначала гражданину звонят неизвестные люди и угрожают убийством. Они вымогают у него крупную сумму денег. Затем раздаётся звонок от полицейского, который убеждает потерпевшего перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения. После перевода денег на связь уже больше никто не выходит.

В МВД предупреждают об этом виде мошенничества и просят граждан быть внимательными в случае звонков от неизвестных и подозрительных лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram