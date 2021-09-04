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Роман Романенко: В России делается всё возможное, чтобы жизнь детей была безопасной

13:20
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Депутат выступил на митинге в память жертв Беслана

В Москве вспоминали жертв трагедии в Беслане. Митинг прошёл в ландшафтном парке Южного Бутова, в нём принял участие депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
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"Мы скорбим сегодня о жертвах теракта в Беслане, а также склоняем свои головы в память о всех жертвах террористических акций, агрессий, которые происходили на нашей земле. Важно говорить об этих трагических событиях, важно рассказывать о них детям, чтобы они понимали какое это зло – терроризм, что ему не может быть ни оправдания, ни прощения", –  сказал парламентарий.

Космонавт отметил, что сейчас в нашей стране делается всё возможное для того, чтобы защитить граждан от любых угроз и сделать жизнь детей безопаснее. Романенко привёл такую статистику: за 2020 год российские спецслужбы предотвратили 44 теракта и уничтожили более полусотни боевиков.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда в результате теракта в школе погибли более 300 человек.

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