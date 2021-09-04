Пётр Толстой: Горжусь, что мы живём в стране, которая борется с мировым терроризмом

Политик выступил на митинге по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом,

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой гордится тем, что мы живём в стране, которая борется с мировым терроризмом. Политик отметил - Россия не ведёт переговоров с террористами и борется с проявлением этой угрозы по всему миру.

Кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва сделал эти заявления на памятной акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которая прошла в столичном районе Марьино. Толстой сказал, что он запомнит на всю жизнь тот день, когда произошли трагические события в Беслане. Тогда он работал журналистом.

"Светлая память о тех, кто погиб в Беслане, навсегда останется с нами. Во всех городах нашей страны сегодня проходят памятные мероприятия", - сказал парламентарий.

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