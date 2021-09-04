ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пётр Толстой: Горжусь, что мы живём в стране, которая борется с мировым терроризмом

13:49
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Политик выступил на митинге по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом,

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой гордится тем, что мы живём в стране, которая борется с мировым терроризмом. Политик отметил - Россия не ведёт переговоров с террористами и борется с проявлением этой угрозы по всему миру.
Светлана Разворотнева призвала россиян сплотиться в борьбе с терроризмом

Кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва сделал эти заявления на памятной акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которая прошла в столичном районе Марьино. Толстой сказал, что он запомнит на всю жизнь тот день, когда произошли трагические события в Беслане. Тогда он работал журналистом.

"Светлая память о тех, кто погиб в Беслане, навсегда останется с нами. Во всех городах нашей страны сегодня проходят памятные мероприятия", - сказал парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пётр Толстой у памятника "Добрый ангел мира"
Пётр Толстой у памятника "Добрый ангел мира"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.