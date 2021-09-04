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Стою на ногах: МакSим назвала своё выздоровление чудом

17:44
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Певица постепенно приходит в себя

Вышедшая из комы певица МакSим рассказала телеведущему Ивану Урганту, как ей удалось обмануть смерть. 38-летняя исполнительница уверяет, что на ней всё заживает, как на собаке.
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Она провела месяц в коме на аппарате поддержания жизнедеятельности организма и теперь постепенно приходит в себя. Впереди – долгая реабилитация и, возможно, возвращение на сцену.

"На мне всё заживает как на собаке. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо", - обратилась певица ко всем, кто поддержал её в трудную минуту.

Известно, что за время болезни МакSим За сильно похудела, у неё атрофировались мышцы ног. Ходит она с трудом, но всё же не сидит в инвалидной коляске.

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