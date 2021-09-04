Нижегородскую гимназию закрыли после массового отравления детей

Школьники почувствовали недомогание

В нижегородской гимназии № 13 приостановлен учебный процесс из-за массового отравления учеников. Родители 40 детей пожаловались на их недомогание, три ребёнка госпитализированы.

У детей наблюдались симптомы кишечной инфекции. Тяжёлых случаев нет, сообщили в местном Минздраве.

Недомогание почувствовали в основном ученики 2-3 классов после первого урока в пятницу, 3 сентября. Сейчас в гимназии работают представители Роспотребнадзора и прокуратуры.

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