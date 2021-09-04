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"Единая Россия" направит на участки для голосования 95 тысяч наблюдателей

14:55
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Они будут работать по всей стране

95 тысяч наблюдателей от "Единой России" будут следить за выборами на участках по всей стране. Все волонтёры пройдут необходимое обучение.
Чистоту сентябрьских выборов обеспечат блокчейн и наблюдатели

В их обязанности будет входить контроль за соблюдением законодательства, чтобы свести к нулю возможность фальсификаций. Об этом сообщил руководитель федерального штаба партии сенатор Александр Карелин.

Также наблюдатели будут следить за обеспечением санитарных норм - участки для голосования проверят на наличие медицинских масок, санитайзеров и дистанционной разметки, сообщает "ТВ Центр".

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