"Единая Россия" направит на участки для голосования 95 тысяч наблюдателей

Они будут работать по всей стране

95 тысяч наблюдателей от "Единой России" будут следить за выборами на участках по всей стране. Все волонтёры пройдут необходимое обучение.

В их обязанности будет входить контроль за соблюдением законодательства, чтобы свести к нулю возможность фальсификаций. Об этом сообщил руководитель федерального штаба партии сенатор Александр Карелин.

Также наблюдатели будут следить за обеспечением санитарных норм - участки для голосования проверят на наличие медицинских масок, санитайзеров и дистанционной разметки, сообщает "ТВ Центр".

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