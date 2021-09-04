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Школа "Самбо-70" проводит в Москве фестиваль спорта и здоровья

15:23
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Он стартовал в зоне отдыха "Тропарёво"

В московской зоне отдыха "Тропарёво" стартовал фестиваль спорта и здоровья, организованный школой "Самбо-70".  В программе - мастер-классы, показательные выступления чемпионов и воспитанников школы, сообщает "ТВ Центр".
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Самых маленьких посвятили в спортсмены. Также прошёл сбор подписей за инициативу назвать строящуюся станцию метро "Самбо-70". Известный врач-педиатр Александр Румянцев поддержал идею, отметив огромный вклад учебного заведения в российский спорт и воспитание здоровой нации.

"Эта школа выпустила более тысячи мастеров спорта, сред которых люди, завоевавшие золотые медали на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, Европы, России. До сих пор эта школа готовит выдающихся спортсменов, - отметил  Румянцев.

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