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Собянин рассказал о первых итогах отмены платы за пересадки на наземном транспорте

16:01
  • суббота
  • 04 сентября 2021

600 тысяч человек решили воспользоваться этой опцией

Сергей Собянин подвёл первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте. Прошло всего четыре дня, но за это короткое время 600 тысяч человек привязали карты "Тройка" в личном кабинете на сайте Московского метро.
Собянин сделал пересадки на наземном транспорте Москвы бесплатными

"1 сентября мы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год", - написал мэр на своём персональном сайте.

Тот факт, что такое большое число москвичей решили воспользоваться бесплатными пересадками Собянин назвал превзошедшим самые смелые прогнозы. Он также отметил, что с 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками.

Сегодня по стоимости поездок московский транспорт является одним из самых доступных среди крупнейших городов мира, напомнил мэр и пообещал и дальше совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились ещё удобнее и выгоднее.

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