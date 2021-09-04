Собянин рассказал о первых итогах отмены платы за пересадки на наземном транспорте

600 тысяч человек решили воспользоваться этой опцией

Сергей Собянин подвёл первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте. Прошло всего четыре дня, но за это короткое время 600 тысяч человек привязали карты "Тройка" в личном кабинете на сайте Московского метро.

"1 сентября мы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год", - написал мэр на своём персональном сайте.

Тот факт, что такое большое число москвичей решили воспользоваться бесплатными пересадками Собянин назвал превзошедшим самые смелые прогнозы. Он также отметил, что с 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками.

Сегодня по стоимости поездок московский транспорт является одним из самых доступных среди крупнейших городов мира, напомнил мэр и пообещал и дальше совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились ещё удобнее и выгоднее.

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