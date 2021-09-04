Талибы разогнали митингующих женщин слезоточивым газом

Акция проходила в центре Кабула

Бойцы запрещённого в России движения "Талибан" разогнали мирный митинг слезоточивым газом. В центре Кабула собрались женщины, чтобы потребовать равноправия.

Акция продолжалась недолго – талибы применили газ для её разгона. Местные СМИ сообщают, что сторонники движения избили одну из активисток Наргис Садат.

Ранее стало известно, что во время празднования взятия очередной афганской провинции в Кабуле от рук талибов погибли, по крайней мере, 17 человек. Бойцы устроили стрельбу из автоматов по случаю военной победы.

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