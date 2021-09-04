ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Талибы разогнали митингующих женщин слезоточивым газом

17:18
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Акция проходила в центре Кабула

Бойцы запрещённого в России движения "Талибан" разогнали мирный митинг слезоточивым газом. В центре Кабула собрались женщины, чтобы потребовать равноправия.
17 погибших: в Кабуле стрельбой отметили очередную боевую победу

Акция продолжалась недолго – талибы применили газ для её разгона. Местные СМИ сообщают, что сторонники движения избили одну из активисток Наргис Садат.

Ранее стало известно, что во время празднования взятия очередной афганской провинции в Кабуле от рук талибов погибли, по крайней мере, 17 человек. Бойцы устроили стрельбу из автоматов по случаю военной победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Афганистан
Афганистан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.