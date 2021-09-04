Пётр Толстой рассказал о новом корпусе для начальных классов школы № 825

В нём создана современная образовательная среда

В московской школе № 825 оборудовали учебный корпус для начальных классов. Его посетил вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва Пётр Толстой.

Политик высоко оценил новую образовательную среду школы в Кузьминках. "Школа, красивая, светлая, с большим количеством современного оборудования. Здорово, что в Москве появляются такие школы, они дарят новый образ жизни детям, - сказал Толстой.

Пол в спортивном зале школы покрыт травмобезопасным линолеумом, а актовый зал в корпусе сделали очень большим – он сможет вместить всех учеников. Кроме того, в нем смогут проводить кинопоказы. Во дворе строители уложили новый асфальт и сделали красивое озеленение.

Толстой отметил, что система образования и комплектация многих российских школ нуждается в доработке. Школьникам нужны оптимальные условия для занятий, отметил вице-спикер.

В свою очередь кандидат в депутаты Госдумы от партии ЛДПР Андрей Шах отметил, что качественное образование достигается в первую очередь за счёт квалифицированных кадров. А кандидат от РПСС Владимир Бадмаев заявил, что советское образование по качеству всегда лидировало в мире и нужно вернуть утраченное наследие прошлого.

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