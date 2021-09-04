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Новой пассией Тимати стала украинская модель

18:47
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Рэпер отдыхает с девушкой в Греции

Наблюдательные подписчики Тимати в соцсетях вычислили его новую девушку. На этой неделе рэпер делился снимками из Греции, где он отдыхает и на одной фотографии артиста обнимает некая блондинка, лицо которой в кадр не попало. Её опознали по маникюру.
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Сетевые пинкертоны выяснили, что рядом с 38-летним Тимати - молодая украинская модель Александра Дони. Её, кстати, уже сравнивают с бывшей возлюбленной Тимура - Алёной Шишковой. По Instagram модели видно, что она находится в одной геолокации с Тимати.

Издание PEOPLETALK узнало, что Александра Дони или Саша Донец родом из Чернигова. Ей 19 или 20 лет - это точно журналистам выяснить не удалось. Она выросла в небогатой семье, в детстве занималась художественной гимнастикой, переехала в Киев пару лет назад. Сам Тимати пока хранит молчание и свои сердечные дела не комментирует.

 

 

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