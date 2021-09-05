В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1100 человек

Врачи призывают вакцинироваться

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 158 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 454 400.

В конце сентября в Москве может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он ещё раз подтвердил, что вирус имеет естественное происхождение, а единственным способом научиться жить рядом с болезнью врач назвал вакцинацию.

По данным на 5 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 012 599 пациентам, умерли с начала пандемии 187 200 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 575 355, в мире более 220 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,5 миллиона человек.

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