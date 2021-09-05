ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1100 человек

11:38
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Врачи призывают вакцинироваться

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 158 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 454 400.
Москвичей предупредили о новой вспышке коронавируса

В конце сентября в Москве может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз дал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он ещё раз подтвердил, что вирус имеет естественное происхождение, а единственным способом научиться жить рядом с болезнью врач назвал вакцинацию.

По данным на 5 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 012 599 пациентам, умерли с начала пандемии 187 200 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 575 355, в мире более 220 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,5 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.